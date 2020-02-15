اكتشاف أول حالة لأجنبي حاملة لفيروس كورونا بمصر.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
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الخارجية: توقيع اتفاق سد النهضة النهائي قبل نهاية فبراير
"الأهرام"
اكتشاف أول حالة "الأجنبي"حاملة
لفيروس "كورونا" المستجد بمصر
"الوطن"
اتفاق مع شركة إيطالية لإنشاء مجمع تكرير
أسيوط
"اليوم السابع"
"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات
مشرف في حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات جنوب الصعيد
"المصري اليوم"
مصر تطالب بتنفيذ الموقف الافريقي فيما يتعلق
بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن
"أخبار اليوم"
ضبط عصابة لترويج الهيروين بالصعيد
مقال بقلم "مجدي حجازي"، بعنوان دعمًا
لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي "فرسان: الرقابة الدوائية.. ليسوا كـ خيل
الحكومة"
Ahram Online
التليفزيون السوري: الدفاعات الجوية تسقط
صواريخ انطلقت من إسرائيل