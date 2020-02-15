قوافل طبية لجميع القرى والنجوع بالمجان وتحويل المرضى لمستشفيات أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

عن بدء تنفيذ القوافل العلاجية والطبية بجميع قرى ونجوع المحافظة بالمجان في جميع

التخصصات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع الصحة والتنمية المستدامة للمواطنين للارتقاء بالمستوى الصحي وتوفير

كل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان.





وأكد محافظ أسيوط على ضرورة توفير كل سبل الدعم وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ أسيوط: تقديم الدعم الكامل

للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تبدأ الأحد القادم

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة للصحة بأسيوط على اهتمام المحافظة بالقطاع الصحي وتوفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان وتنفيذ القوافل العلاجية بكل قرى ونجوع المحافظة وذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة ومحافظ أسيوط للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه توجد خطة لتنفيذ القوافل العلاجية بقرى ونجوع المحافظة التي يجرى تنفيذها خلال شهر فبراير الجاري بكل من قرية العوامر بمركز ابنوب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وقرية التمساحية بمركز القوصية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 19.18 /2 /2020 وبقرية العصارة بمركز الفتح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 26.25 /2 /2020.



