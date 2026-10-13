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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

179 سوقًا تستقبل الغذاء المصري.. والصادرات تسجل أعلى مستوى تاريخي

الصادرات
الصادرات
البهى عمرو

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية طفرة جديدة خلال عام 2026، بعدما سجلت نموًا بنحو 11% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخ القطاع، في مؤشر يعكس تنامي قدرات الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال المهندس هاني عافية، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الشوكولاتة برزت بوصفها «الحصان الأسود» للصادرات الغذائية المصرية خلال العام الجاري، بعدما حققت نموًا يقارب 100%، بما يعكس تضاعف قيمة صادراتها تقريبًا، مدفوعة بالتوسع في الاستثمارات وزيادة القدرات الإنتاجية.

وأضاف عافية، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفراولة المجمدة تتصدر قائمة المنتجات الغذائية المصرية المصدرة من حيث القيمة، تليها مركزات المشروبات الغازية وزيوت الطعام، ثم الشوكولاتة التي سجلت نموًا لافتًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأداء القوي لصادرات الشوكولاتة يعكس حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع من جانب الشركات الوطنية والأجنبية، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يسهم في تعزيز مكانة مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا للشركات متعددة الجنسيات، التي تستهدف من خلالها الوصول إلى أسواق المنطقة.

وأكد عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن استمرار نمو صادرات الشوكولاتة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة.

179 سوقًا تستقبل المنتجات المصرية

 

وأشار عافية إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية وصلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى نحو 179 سوقًا حول العالم، سجلت 110 أسواق منها نموًا في قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يعكس اتساع نطاق انتشار المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح أن الدول العربية تستحوذ على نحو 47% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، بينما يأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة التالية بحصة تبلغ نحو 22%، لتقترب حصة السوقين معًا من 70% من إجمالي الصادرات، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الولايات المتحدة والأسواق الأفريقية وغيرها من الأسواق العالمية.

نمو الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 22%

 

ولفت عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي حققت نموًا بنحو 22%، معتبرًا أن هذا الأداء يعكس تطور جودة المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية، التي تتميز بارتفاع معايير الجودة وتعدد الاشتراطات الفنية والرقابية.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

الصناعات الغذائية الصناعات الصناعة المصرية الشوكولاتة الاتحاد الأوروبي صادرات الصناعات الغذائية

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