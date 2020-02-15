وزير التنمية المحلية يفتتح تطوير نفق المشاة بميدان الجيزة

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق المشاة بميدان الجيزة بحضور محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة؛ بتكلفة وصلت 20 مليون جنيه لخدمة المواطنين وتسهيل المرور بميدان الجيزة، خاصة كبار السن.. وسيتم توفير مراقبة بالنفق بالكامل عبر 16 كاميرا مراقبة.

وأعرب عدد من المواطنين المترددين على منطقة ميدان الجيزة، عن سعادتهم بافتتاح النفق الذي سوف يساعدهم على الانتقال والحركة اليومية لهم، وهتفوا "تحيا مصر".





واستمع وزير التنمية المحلية، إلى شرح من محافظ الجيزة عن أعمال التطوير التي شهدها النفق وشملت معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق، وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية، ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية، وإنشاء مظلات للسلالم، وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضها للعوامل الجوية، إضافةً إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أى عيوب موجودة بها.





وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة​ تعاقدت مع شركة أمن ونظافة على مدار 24 ساعة، كما تم التعاقد مع شركة لصيانة السلالم الكهربائية وتعيين أفراد أمن على السلالم لمنع تخريبها.