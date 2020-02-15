بدء عملية تسليم أصول مرفق الصرف ومياه الشرب بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، عن بدء عمل لجنة مشكلة بقرار من وزير الأسكان، تضم عضوا من هيئة مجلس الدولة تتولي حاليًا عملية الإجراءات الإدارية والمستندية في نقل أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من الوحدات المحلية بالمحافظة، إلى تبعية شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أنه جار الانتهاء بشكل كامل من عملية نقل الأصول بمركز الخارجة، وتتوالى خلال الفترة المقبلة نقل أصول المرفقين لتبعية الشركة.

أكد الزملوط، أن عملية نقل الأصول هي عملية تتطلب وقتًا زمنيًا طويلًا، لأن مكونات المرفق سيارات وماكينات ومحطات تنقية ومعالجة خلال شهرين الانتهاء من نقل أصول مرفق الصرف الصحي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، وبعد ذلك يبدأ تخصيص اعتمادات مالية لاستكمال عملية صيانة وإصلاح مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة.

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وأشار إلى أن الاعتمادات المطلوبة لصيانة واستكمال مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة هي 700 مليون جنيه، وجرى التنسيق مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتدبير جزء من هذه الاعتمادات كمرحلة أولي على أن تتوالي توفير الاعتمادات لاستكمال عملية ترفيق قرى ومدن المحافظة.

وأوضح، أن المدينة التي تنتهي من عملية نقل أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتخصيص اعتمادات مالية للمرفقين بها، سيجري فورًا تسليم العمل للأسماء التي جرى الإعلان عنها الفترة الماضية من وظائف شاغرة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.