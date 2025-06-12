قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
أرقام وجوائز خاصة لسيراميكا كليوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
الأولى إعدادية أزهرية بالغربية: ربنا كرمني بالتفوق.. وحفظ القرآن سندي بالحياة
الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نصر الدين: تحول جذري في فلسفة التعامل مع المستثمر.. والربط الإلكتروني يختصر وقت التراخيص

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربيبالاتحاد، إن إطلاق المنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي، مؤكدًاأنها خطوة طال انتظارها نحو توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتخليصه من دوامة المكاتب والتواقيع والطوابير التيكانت تُضعف مناخ الأعمال وتطيل دورة اتخاذ القرار الاستثماري.


 

وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة يهدف إلى تسهيل حصول المستثمرينعلى التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة، عبر مسار رقمي متكامل يُقلل من التداخل بين الجهات، ويُعززمستويات الشفافية والكفاءة في بيئة الأعمال.


 

وأشار إلى أن تطوير المنصة تم بقيادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبالشراكةمع 41 جهة حكومية مصدّرة للتراخيص، وهو ما يعكس الجدية في توحيد النوافذ ودمج البيانات، لتصبح المنصة بالفعلهي المرجع الرئيسي والوحيد للمستثمر عند بدء أي نشاط اقتصادي في مصر.


 

وأكد نصر الدين أن أبرز ما يميز المنصة هو قدرتها على تقديم 389 خدمة استثمارية تشمل التراخيص، والموافقات،والتصاريح، وكلها متاحة في واجهة استخدام رقمية موحدة وسهلة، تُتيح رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا،ومتابعة حالة الطلب لحظيًا، مما يختصر رحلة التراخيص من شهور إلى أقل من 20 يوم عمل حال استيفاء المستندات.


 

وأضاف أن المنصة تُعد نقلة في الفلسفة الحكومية للتعامل مع المستثمرين، حيث تُقدم نموذجًا رقميًا حديثًا يستند إلىأدوات ذكية وسهلة الاستخدام، وتُوفر مستوى من الشفافية لم يكن موجودًا من قبل، من خلال إتاحة كافة الإجراءاتوالمتطلبات والمستندات المطلوبة بشكل مُسبق وواضح.


 

وتابع: "بدلًا من اضطرار المستثمر للتنقل بين عدة جهات لمعرفة الاشتراطات المطلوبة، أصبحت المنصة تُحدد له من البدايةما يحتاج إليه وفقًا لنوع النشاط، وتُرشده إلى الجهة المختصة، وتتيح له سداد الرسوم ورفع المستندات ومتابعة الطلببالكامل بشكل إلكتروني"، مؤكدًا أن المنصة تُعد بمثابة "كابينة قيادة رقمية" تُوفر للمستثمر سيطرة كاملة على إجراءاتالتراخيص منذ بدء التقديم وحتى استلام الترخيص النهائي.


 

وأوضح نصر الدين، أن استخدام بوابة الدفع الإلكترونية المدمجة مع المنصة، بالتعاون مع شركة e-finance، يسمحبسداد آمن وفوري لرسوم التراخيص، كما يجري التوسع في هذه الخدمة لتشمل كافة الإجراءات تدريجيًا، ضمن خطةشاملة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الربط مع الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، يعزز من دقة المراجعة وسرعةالموافقات، ويُقلل من التدخلات البشرية التي كانت تمثل إحدى نقاط الضعف الكبرى في منظومة الاستثمار.


 

وأكد علاء نصر الدين، أن إطلاق هذه المنصة لا يُعد مجرد خطوة إجرائية، بل هو تحول جذري في بيئة الأعمال المصرية،يُعيد بناء العلاقة بين المستثمر والحكومة على أسس جديدة قوامها الشفافية، والوضوح، والسرعة، والعدالة، مضيفًا أنما تم إنجازه في هذه المنصة يُمثّل البنية التحتية الرقمية لمنظومة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقيفي المرحلة المقبلة يتمثل في التطبيق الحازم، والتأهيل الجيد للكوادر لضمان نجاح هذه التجربة وتحقيق أهدافها

والموافقاتوالتصاريح قدرتها لتصبح بالتعاون والموافقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الأنبا إبرام بالفيوم

بحضور شعبي كبير .. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا أبرآم بالفيوم |صور

حماية المناخ

قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا

بالصور

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد