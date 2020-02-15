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فن

صداقة أم حب.. حقيقة العلاقة بين منة عرفة وعلي غزلان

السبت 15/فبراير/2020 - 01:32 م
منة عرفة و على غزلان
منة عرفة و على غزلان
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شروق حمدى

أثارت الفنانة منة عرفة جدلا كبيرا ومتتاليا منذ بداية 2020 وحتى الآن على السوشيال ميديا و داخل الوسط الفنى حول حقيقة ارتباطها بالطبيب واليوتيوبر على غزلان و يأتى ذلك بعد ظهور الثنائى  لأول مرة من إحدى حفلات رأس السنة.

ونشرت منة عرفة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعها باليوتيوبر على غزلان وهو يحضتنها وعلقت منة عرفة على الصورة "  Happy new year “  لتثير منة عرفة تساؤلات متابعيها حول طبيعة علاقتها بالـ يوتيوبر علي غزلان.

ومن ثم يرد على غزلان على الأسئلة والشائعات التى ملئت السوشيال ميديا بصورة تجمعه بالفنانة الشابة منة عرفة وجاءت تعليق على غزلان على الصورة " أنا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتأكل الجو " ليعتبره البعض تأكيدا على شائعة ارتباطهما.

ومن بعدها جاء تعليق بدرية طلبة على  صورة يجمع الثنائى نشرها اليوتيوبر على غزلان من خلال حسابه بموقع انستجرام ليكشف حقيقة ارتباط منة عرفة وعلي غزلان، حيث باركت لهما على الخطوبة قائلة: "مبروك".

ومن ثم تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو أثار الجدل من جديد لمنة عرفة  تحمل فى يدها كتابًا بعنوان و "مدمن نجاح" لليوتيوبر على غزلان  وقامت بعدها بتقبيل الكتاب وهو الأمر الذى دفع البعض للتأكيد على أن هناك علاقة تجمع بينهما فى الوقت الذى تنفى فيه منة عرفة ذلك.

وحسمت منة عرفة الجدل مجددا أمس بعد نشرها فيديو جديد من خلال حسابها بموقع " انستجرام"، من فيلم عايز حقى للفنان هانى رمزى وهند صبرى وعلقت منة عرفة على الفيديو قائلة: "لما أصحى من النوم وملقكش باعتلى هابى فالنتين" ذاكرة فى الفيديو الأكونت الرسمى لليوتيوبر علي غزلان.

وتابعت منة عرفة بفيديو آخر معلقة: "انجز وقول بقى وأنا هعمل نفسى متفاجأة ليعتبره الكثير تأكيدا على شائعة خطبتهما.

 

 

 

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