AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض تحجز طعون الإعدام والمؤبد باقتحام قسم حلوان للحكم

السبت 15/فبراير/2020 - 01:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
حجزت محكمة النقض نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان لجلسة 21 مارس للحكم.

وكانت قد محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم في مكان الأحداث، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجندة الحوادث | محاكمة 271 متهما فى قضية حسم 2 ولواء الثورة.. ومحاكمة 66 متهما بـ فض اعتصام رابعة.. ونظر طعن المتهمين في أحداث المغارة بسوهاج

النقض تنظر طعون المتهمين في أحداث العدوة.. 25 فبراير

اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان

أجندة الحوادث.. أولى جلسات طعن المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.. ودعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

ترشيحاتنا

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

أمه اتجوزت في السر.. سائق يصاب بالجنون ويطلق الرصاص عشوائيا بـ شبرا

شاهد.. مقطع فيديو مسرب لعامل في مطعم شهير يتسبب في فصله عن العمل

جلد في جلد.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال فى أحدث ظهور من لندن.. شاهد

انجز بقى.. منة عرفة توجه رسالة لـ علي غزلان.. فيديو

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسلاك الشائكة تحاصره والقمامة تحتل محيطه.. متحف طور سيناء يستغيث من الإهمال.. صور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور