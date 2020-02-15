اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

عقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أولى اجتماعاتها بقاعة المؤتمرات باتحاد الكرة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق عضوي اللجنة.





كما حضر مؤتمر اللجنة الطبية بالجبلاية شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إضافة إلى الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي والأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية.



ورحب الجنايني بالحضور، موضحا أنه منذ تولي اللجنة الخماسية المسئولية أخذت على عاتقها العمل في كل الملفات كلًا في تخصصه وقام اتحاد الكرة بتوفير كل سبل الدعم للجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان.





وأشار رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة إلى أنه ليس هناك أحد يستطيع العمل في كل الملفات التي تم توزيعها على كل متخصص، موجها الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الطبية على الجهد المبذول لدعم الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية.