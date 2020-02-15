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رياضة

كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

السبت 15/فبراير/2020 - 03:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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القسم الرياضي
تواجد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه المنتظرة مساء اليوم السبت ضد نوريتش سيتي.
ويحل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلًا غير عادي على نظيره نوريتش سيتي على ملعب كارو ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب عن موضوع مشاركة المصري محمد صلاح هذا الصيف مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، حيث أكد أن هذا القرار لم يتخذ بعد.


وصرح كلوب قائلًا:” لم يتم اتخاذ القرار بعد الأمر واضح للجميع، أنا لا أرغب في فقدان صلاح في بداية الموسم القادم هذا أيضًا أمر واضح للجميع”.

وتابع كلوب حديثه قائلًا:” يجب علينا أن نضع في الحسبان بعض الأمور، سأتحدث معه لكي أعلم ما يريد ولكن لم يخاطبنا أحد بشأن هذا الأمر حتى الآن”.

وأنهى كلوب تصريحاته عن محمد صلاح قائلًا:” صلاح لاعب مهم لنا هو هداف بالفطرة بالإضافة إلى أنه شخصية استثنائية”.


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