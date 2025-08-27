قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
أخبار البلد

وحدة صحة المرأة تواصل تعزيز الدعم النفسي للسيدات في جميع أنحاء الجمهورية

الصحة النفسية
الصحة النفسية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنجازات وحدة صحة المرأة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز خدمات الصحة النفسية للسيدات، وتوفير بيئة داعمة وآمنة لهن في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة وسام أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الوحدة تقدم خدمات الصحة النفسية عبر مستشفيات ومراكز الأمانة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشمل هذه الخدمات رصد وتوثيق حالات العنف الاجتماعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات المترددات على العيادات.

وأشارت إلى أن الوحدة استقبلت خلال الفترة المذكورة 14,170 حالة، منها 3,254 حالة جديدة، مع تسجيل 184 حالة عنف ضد المرأة في 21 مستشفى ومركزًا تابعًا للأمانة.

وتعمل هذه الوحدات على مدار أيام الأسبوع، بفرق طبية ونفسية واجتماعية متخصصة، تقدم خدمات مجانية تشمل التقييم النفسي، الاستشارات الأسرية، والتعامل مع حالات العنف، وذلك ضمن استراتيجية دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية.

وأكدت “أبو الفتوح” أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم صحة المرأة النفسية وتمكينها من الحصول على خدمات علاجية وتأهيلية شاملة، مما يسهم في تحسين جودة حياتها واستقرار الأسرة والمجتمع.

للحصول على استشارات نفسية مجانية أو مزيد من المعلومات، يمكن زيارة المنصة الوطنية للصحة النفسية عبر الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

