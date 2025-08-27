وحدة صحة المرأة تواصل تعزيز الدعم النفسي للسيدات في جميع أنحاء الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنجازات وحدة صحة المرأة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز خدمات الصحة النفسية للسيدات، وتوفير بيئة داعمة وآمنة لهن في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة وسام أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الوحدة تقدم خدمات الصحة النفسية عبر مستشفيات ومراكز الأمانة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشمل هذه الخدمات رصد وتوثيق حالات العنف الاجتماعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات المترددات على العيادات.

وأشارت إلى أن الوحدة استقبلت خلال الفترة المذكورة 14,170 حالة، منها 3,254 حالة جديدة، مع تسجيل 184 حالة عنف ضد المرأة في 21 مستشفى ومركزًا تابعًا للأمانة.

وتعمل هذه الوحدات على مدار أيام الأسبوع، بفرق طبية ونفسية واجتماعية متخصصة، تقدم خدمات مجانية تشمل التقييم النفسي، الاستشارات الأسرية، والتعامل مع حالات العنف، وذلك ضمن استراتيجية دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية.

وأكدت “أبو الفتوح” أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم صحة المرأة النفسية وتمكينها من الحصول على خدمات علاجية وتأهيلية شاملة، مما يسهم في تحسين جودة حياتها واستقرار الأسرة والمجتمع.

للحصول على استشارات نفسية مجانية أو مزيد من المعلومات، يمكن زيارة المنصة الوطنية للصحة النفسية عبر الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar