تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

انطلق اليوم الأربعاء، القطار المخصوص رقم 1940 في رحلته الثامنة من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة السد العالي بأسوان وعلي متنه اكثر من 940 مواطنا سودانيا ليصل اجمالي عدد المواطنين السودانيين الذين تم نقلهم عبر قطارات للهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 7608 فردا علي مدار الرحلات الماضية.



وحرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات منذ لحظة استقبال المسافرين وتخصيص فرق دعم لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز القطار بعربة مخصصة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية وسط إجراءات تنظيمية محكمة تضمن راحة وسلامة الاشقاء السودانيين الذين اعربوا عن شكرهم العميق للحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم المتواصل منذ وصولهم وحتي عودتهم لبلادهم ، مشيدين بالتنظيم المميز وسهولة الإجراءات التي وجدوها من القائمين تنظيم على الرحلة.

وتزامنا مع الإقبال المتزايد علي المشاركة في المبادرة تستعد الهيئة لتسيير المزيد من الرحلات الاضافية لاتاحة امكانية السفر لاكبر عد من المواطنين السودانيين في إطار هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس نموذجًا للتضامن والتعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان الساعة 23:10 مساء اليوم كما سيعود القطار ذاته، برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة)لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساء غدٍ الخميس 28 أغسطس، ليصل إلى القاهرة الساعة 9:25 صباح اليوم التالي.