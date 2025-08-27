قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلق اليوم الأربعاء، القطار المخصوص رقم 1940 في رحلته الثامنة من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة السد العالي بأسوان وعلي متنه اكثر من 940 مواطنا سودانيا ليصل اجمالي عدد المواطنين السودانيين الذين تم نقلهم عبر قطارات للهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 7608 فردا علي مدار الرحلات الماضية.


وحرصت الهيئة  على توفير كافة التسهيلات منذ لحظة استقبال المسافرين وتخصيص فرق دعم لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز القطار بعربة مخصصة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية وسط إجراءات تنظيمية محكمة تضمن راحة وسلامة الاشقاء السودانيين الذين اعربوا عن شكرهم العميق للحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم المتواصل منذ وصولهم وحتي عودتهم لبلادهم ، مشيدين بالتنظيم المميز وسهولة الإجراءات التي وجدوها من القائمين تنظيم على الرحلة.

وتزامنا مع الإقبال المتزايد علي المشاركة في المبادرة تستعد الهيئة لتسيير المزيد من الرحلات الاضافية لاتاحة امكانية السفر لاكبر عد من المواطنين السودانيين في إطار هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس نموذجًا للتضامن والتعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان الساعة 23:10 مساء اليوم كما سيعود القطار ذاته، برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة)لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساء غدٍ الخميس 28 أغسطس، ليصل إلى القاهرة الساعة 9:25 صباح اليوم التالي.

