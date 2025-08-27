الزراعة: بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية وجامعة الملك فيصل بدولة تشاد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيماء مجدي

زار وفد تشادي رفيع المستوي  برئاسة السفير  محمد عبد الكريم هانو سفير دولة تشاد بالقاهرة والدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل  بدولة تشاد، مركز البحوث الزراعية لتعزيز العلاقات بين مصر وتشاد في المجال الزراعي.

وقد شهد اللقاء توقيع  بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية وجامعة الملك فيصل بتشاد.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل  عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن هذا البروتوكول يمثل بداية لتعاون موسع في مجالات البحوث التطبيقية وبرامج التنمية الزراعية المستدامة مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التقاوي واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية إلى جانب تطوير التقنيات الحديثة والميكنة الزراعية بما يسهم في دعم التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر التشادية

واستعرض رئيس مركز البحوث الزراعية الدور المحوري الذي يقوم به المركز في تحقيق الأمن الغذائي المصري وزيادة الصادرات الزراعية  مؤكدًا حرصه على نقل المعرفة والخبرات إلى الدول الشقيقة  وفي مقدمتها دولة تشاد بما يعزز من فرص التنمية الزراعية المشتركة

من جانبه أشاد السفير محمد عبد الكريم هانو بأهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي مقترحًا إنشاء مزرعة بحثية بجامعة الملك فيصل بإشراف خبراء مركز البحوث الزراعية لتعزيز التعليم التطبيقي والتدريب العملي للطلاب

كما أكد الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل تطلع الجامعة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنفيذ المشروعات البحثية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والبحثية وتعزيز القدرات البشرية بما يخدم خطط التنمية الزراعية في تشاد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتعزيز سبل التعاون البحثي المشترك بين مصر ودولة تشاد في المجالات الزراعية

