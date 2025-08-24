قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  وفد رفيع المستوى من جامعة الملك فيصل بدولة تشاد برئاسة  الدكتور محمد بخاري حسن رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمد حمزة عميد كلية الزراعة بالجامعة،  وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية و الزراعية والاستفادة من التجارب المصرية الرائدة في مجال البحث العلمي الزراعي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز  التواصل المستمر  مع المؤسسات العالمية والإفريقية في مختلف الدول  وتنفيذ مشروعات للتعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومختلف دول العالم و تعزيز الريادة الإقليمية للمركز.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وتشاد في مجال البحوث الزراعية تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وأضاف رئيس البحوث الزراعية أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الإمكانيات البحثية والعلمية للمركز وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية بما يعزز التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي بالمنطقة.

واستعرض عبد العظيم الدور الذي يقوم به المركز في دعم القطاع الزراعي المصري وتطوير الإنتاجية وزيادة الصادرات إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة إلى الدول الشقيقة، وأشار إلى دور مركز البحوث الزراعية  في تطوير التقاوي واستنباط الأصناف والهجن عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة والقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية فضلاً عن دور الميكنة والتصنيع الزراعي في دعم المنظومة الإنتاجية.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بالتجربة المصرية في مجالات البحث والتطوير الزراعي مشيرًا إلى تطلع الجامعة لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية في تأهيل أعضاء هيئة التدريس والتعاون في برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراه) وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بالإضافة إلى تدريب طلاب الجامعة في المعاهد والمعامل التابعة للمركز كما عرض  فكرة إنشاء مزرعة بحثية بكلية الزراعة جامعة الملك فيصل بإشراف خبراء المركز لدعم العملية التعليمية والتطبيقية.

حضر اللقاء كل من  الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج و الدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز لشئون البحوث.

الزراعة جامعة الملك فيصل تشاد آفاق التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

Galaxy A07

سامسونغ تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص

سامسونج

خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

رينو الجديدة

رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

بالصور

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل السمسمية بدون العسل

طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد