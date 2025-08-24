رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفد رفيع المستوى من جامعة الملك فيصل بدولة تشاد برئاسة الدكتور محمد بخاري حسن رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمد حمزة عميد كلية الزراعة بالجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية و الزراعية والاستفادة من التجارب المصرية الرائدة في مجال البحث العلمي الزراعي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التواصل المستمر مع المؤسسات العالمية والإفريقية في مختلف الدول وتنفيذ مشروعات للتعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومختلف دول العالم و تعزيز الريادة الإقليمية للمركز.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وتشاد في مجال البحوث الزراعية تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وأضاف رئيس البحوث الزراعية أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الإمكانيات البحثية والعلمية للمركز وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية بما يعزز التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي بالمنطقة.

واستعرض عبد العظيم الدور الذي يقوم به المركز في دعم القطاع الزراعي المصري وتطوير الإنتاجية وزيادة الصادرات إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة إلى الدول الشقيقة، وأشار إلى دور مركز البحوث الزراعية في تطوير التقاوي واستنباط الأصناف والهجن عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة والقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية فضلاً عن دور الميكنة والتصنيع الزراعي في دعم المنظومة الإنتاجية.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بالتجربة المصرية في مجالات البحث والتطوير الزراعي مشيرًا إلى تطلع الجامعة لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية في تأهيل أعضاء هيئة التدريس والتعاون في برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراه) وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بالإضافة إلى تدريب طلاب الجامعة في المعاهد والمعامل التابعة للمركز كما عرض فكرة إنشاء مزرعة بحثية بكلية الزراعة جامعة الملك فيصل بإشراف خبراء المركز لدعم العملية التعليمية والتطبيقية.

حضر اللقاء كل من الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج و الدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز لشئون البحوث.