رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يكشف 3 معوقات أمام المنتجات المصرية

أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن المنافسة بين المنتجين محليًا فى تحديد أسعار تصدير الحاصلات الزراعية ، أدت لثبات سعر المنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية،لافتًا إلى صعوبة توفير وسائل النقل للأسواق بسعر مناسب للمصدر ، إلى جانب تجاهل بعض المصدرين مبدأ سلامة الغذاء بفحص عينات المحاصيل الزراعية قبل تصديرها لضمان خلوها من متبقيات المبيدات .





وأكد الدمرداش للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مصر الأولى عالمياَ فى تصدير الموالح بإجمالي مليون و700 الف طن ، ونسعى لزيادة وأرادت مصر من تصدير الحاصلات الى 4 مليارات دولار سنويًا ، لافتًا الى أن مجلس الوزراء يدرس حاليًا تطوير مناخ الاستثمار بالقضاء على معوقات التصدير ، ووضع خطة لصرف متأخرات الدعم النقدى للمصدرين المصريين فى مختلف الصناعات والتى بلغت 22 مليار جنيه .





وأوضح الدمرداش ، أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يسعى حاليًا مع الجانب الكويتى لعودة تصدير المنتجات الزراعية المصرية وخاصة البطاطس والتأكيد على المصدرين بأتباع قواعد سلامة الغذاء المتفق عليها .