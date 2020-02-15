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مرأة

افعليها فورا .. 7 نصائح عند تخزين الخضار والفاكهة

السبت 15/فبراير/2020 - 09:31 م
نصائح عند تخزين الخضار
نصائح عند تخزين الخضار والفاكهة
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حياة عبد العزيز
قدمت الشيف أميرة شنب، عبر قناة سي بي سي سفرة، عدة نصائح عند تخزين الخضراوات والفاكهة، وذلك للتخزين اطول فترة ممكنة، فتعرف عليها خلال السطور التالية:

نصائح عند تخزين الخضروات والفاكهة:

1- يستخدم ملح الليمون عند تخزين أي نوع من أنواع الخضار في المنزل، ولكن يجب استخدامه بحذر؛ ويجب أن يستخدم بكميات قليلة بديلا عن الليمون والملح.

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2 - يجب استخدام الماء المثلج أو ماء مع مكعبات ثلج عند تخزين أي نوع خضار، فبعد سلق الخضار يوضع في الثلج ليوقف عملية الطهي بسرعة قبل أن يفقد الخضار قوامه، و للحفاظ على الخضار غير متماسك ومتشابك داخل الفريزر.

3 - لا بد من تفريغ الهواء من أكياس التخزين، فقط استخدمي شفاطة بلاستيكية لتفريغ الهواء من أكياس تخزين الخضار والفاكهة، لأن الهواء داخل الأكياس هو سبب تداخل الروائح بين الأطعمة في الفريزر.

4 - يفضل تخصيص مكان لكل نوع من أنواع الأطعمة عند التخزين، مثلا الفاكهة منفصلة عن اللحوم منفصلة عن الخضروات وهكذا.

5 - لا توضع الأطعمة في الأكياس إلا عندما تبرد تماما حتى لا يتفاعل البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.

6 - نقلل سمك الأطعمة المخزنة بألا يزيد عن سنتيمتر أو سنتيمتر ونصف السنتيمتر حتى يكون سهل استخدام جزء منها وسهل كسرها.

7 - كتابة تاريخ واسم نوع الصنف المخزن على الأكياس من الخارج، حتى لا تستخدمي الأقدم قبل الأجدد، ولا تضطري لتفكيك نوع من الأطعمة وأنت تقصدي طعاما غيره.
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