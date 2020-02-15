افعليها فورا .. 7 نصائح عند تخزين الخضار والفاكهة

قدمت الشيف أميرة شنب، عبر قناة سي بي سي سفرة، عدة نصائح عند تخزين الخضراوات والفاكهة، وذلك للتخزين اطول فترة ممكنة، فتعرف عليها خلال السطور التالية:
نصائح عند تخزين الخضروات والفاكهة:
1- يستخدم ملح الليمون عند تخزين أي نوع من أنواع الخضار في المنزل، ولكن يجب استخدامه بحذر؛ ويجب أن يستخدم بكميات قليلة بديلا عن الليمون والملح.
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2 - يجب استخدام الماء المثلج أو ماء مع مكعبات ثلج عند تخزين أي نوع خضار، فبعد سلق الخضار يوضع في الثلج ليوقف عملية الطهي بسرعة قبل أن يفقد الخضار قوامه، و للحفاظ على الخضار غير متماسك ومتشابك داخل الفريزر.
3 - لا بد من تفريغ الهواء من أكياس التخزين، فقط استخدمي شفاطة بلاستيكية لتفريغ الهواء من أكياس تخزين الخضار والفاكهة، لأن الهواء داخل الأكياس هو سبب تداخل الروائح بين الأطعمة في الفريزر.
4 - يفضل تخصيص مكان لكل نوع من أنواع الأطعمة عند التخزين، مثلا الفاكهة منفصلة عن اللحوم منفصلة عن الخضروات وهكذا.
5 - لا توضع الأطعمة في الأكياس إلا عندما تبرد تماما حتى لا يتفاعل البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.
6 - نقلل سمك الأطعمة المخزنة بألا يزيد عن سنتيمتر أو سنتيمتر ونصف السنتيمتر حتى يكون سهل استخدام جزء منها وسهل كسرها.
7 - كتابة تاريخ واسم نوع الصنف المخزن على الأكياس من الخارج، حتى لا تستخدمي الأقدم قبل الأجدد، ولا تضطري لتفكيك نوع من الأطعمة وأنت تقصدي طعاما غيره.