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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام آمد سبور في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

 

يستعد فريق طرابزون سبور لخوض مواجهة قوية أمام نظيره آمد سبور، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي للموسم الكروي 2026-2027.

واستقر فاتح تَكّه، المدير الفني لطرابزون سبور، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة، في ظل رغبة الفريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة طرابزون سبور وآمد سبور

تنطلق مباراة طرابزون سبور وآمد سبور في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «ديار بكر».

تشكيل طرابزون سبور المتوقع

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وانجر بينا، تشيبويكي نوايوو، سينك أوزكاجار، سيدني كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: بول أونواتشو، محمد صلاح، أرال شيمشير.

ترتيب طرابزون سبور وآمد سبور

يدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد آمد سبور في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

ويسعى طرابزون سبور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني في المسابقة، والتقدم نحو مراكز المقدمة، بينما يأمل آمد سبور في العودة بنتيجة إيجابية وتعويض تعثره في الجولات السابقة.

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