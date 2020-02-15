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باحث: أردوغان أسس منظمة "صادات" لصناعة التطرف والكراهية

السبت 15/فبراير/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أسس منظمة «صادات» لصناعة التطرف والكراهية ممولة من قطر.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منظمة «صادات» مهمتها استقطاب الإرهابيين وأشخاص أتراك من أجل تدريبهم لإرسالهم إلى ليبيا وسوريا.


وأشار إلى أن تمويل منظمة «صادات» يأتي من جانب أردوغان وقطر، وتقوم بتمويل المرتزقة.


وأوضح ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن قطر اتفقت مع جماعة الإخوان الارهابية على سيناريو مفاده أن يقوم جاسم بن سلطان أحد مفكري جماعة الإخوان في العالم بتنفيذ ما يشبه مراجعات للإخوان في قطر من أجل الإعلان عن عدم وجود عناصر الإخوان داخل قطر على أن تدعم قطر تيار الإخوان في العالم.
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