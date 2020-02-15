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فن

أحمد فهمي يكشف كواليس مشاركة أحمد عز في فيلم العارف 2020

السبت 15/فبراير/2020 - 08:15 م
احمد فهمي
احمد فهمي
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مصطفى كرم
فاجأ الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس فيلم العارف الجديد. 

وظهر أحمد فهمي بالصورة التي نشرها عبر انستجرام من كواليس تصويرة  فيلم العارف 202‪0 .

وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا "فيلم العارف 2020".


وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا "انت وعز هتكسروا الدنيا" ليرد احمد فهمي قائلا "ديدو هو اللي هيكسر الدنيا".

وانهالت التعليقات من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "عز وفهمي في فيلم واحد " و "مبرووووك يا فهمي" و "على بركة الله ان شاء الله هيكسر الدنيا".


ومن المقرر أن يشارك أحمد عز وأحمد فهمي في فيلم العارف 202‪0 الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن. 

وكان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.

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