الأفضل في العالم .. أليسون بيكر يحرم نورويتش سيتى من هدف محقق في شباك ليفربول

منع أليسون بيكر
فريق نورويتش سيتي من تسجيل هدف محقق في شباك ليفربول، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج ".
ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.
وتفوق الضيوف ليفربول بشكل ملحوظ في الربع ساعة الأول بعد وصلت نسبة الاستحواذ إلى 59% لصالح كتيبة يورجن كلوب مقابل 41% لصالح نورويتش سيتي.
وسدد فريق ليفربول 3 كرات بين القائمين والعارضة لكن أصحاب الأرض فشلوا في الوصول إلى مرمي أليسون بكر حارس عرين الريدز
ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.