الأفضل في العالم .. أليسون بيكر يحرم نورويتش سيتى من هدف محقق في شباك ليفربول

بيكر

في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "

البريميرليج

".

ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.



