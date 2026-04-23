بين الأمن والحرية .. محامية بالنقض توضح ضوابط تنظيم النقاب

أكدت المستشارة نهي الجندي أن التعامل مع ملف النقاب داخل الأماكن العامة يجب أن يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين احترام الحرية الشخصية ومتطلبات الأمن والتحقق من الهوية، دون إفراط في المنع أو تشدد في التطبيق.

وضع ضوابط واضحة

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي تنظيم لهذه المسألة لا يعني المساس بالحقوق الفردية، وإنما يهدف إلى وضع ضوابط واضحة داخل المؤسسات تضمن سهولة التعرف على الهوية عند الحاجة، خاصة في الجهات الرسمية والمصالح العامة.

وأضافت أن القاعدة القانونية الأساسية هي تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية يجب أن تكون محددة ومهنية، ولا تُستخدم بصورة تعسفية أو مطلقة.

واختتمت بالتأكيد على أن الحل يكمن في تنظيم مدروس يراعي خصوصية المجتمع، ويحقق في الوقت نفسه متطلبات الأمن دون المساس بجوهر الحرية الشخصية.

