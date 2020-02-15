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أماني الخياط تكشف خطة الجماعة الإرهابية ولجانها فى الدعوة لعصيان مدني بمصر

السبت 15/فبراير/2020 - 09:09 م
الإعلامية أماني الخياط
الإعلامية أماني الخياط
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الإعلامية أماني الخياط، خطة الجماعة الإرهابية ولجانها بالدعوة لعصيان مدني بمصر، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية تكثف كل قدراتها وتحركاتها لتوظيف استغلال كافة التيارات.


وقالت «الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن الجماعة الارهابية فقدت السيطرة على قواعدها و أصبحت تعتمد على أي شخصيات غير تنظيمية.


وأضافت أن الإرهابي محمود فتحي يقدم نفسه دائما انه محسوب على التيار السلفي، موضحة أنها تمتلك كافة الادلة التفصيلية لكل معلومة تكشف عنها خلال البرنامج.


وأشارت إلى أن دور اللجان لابد أن توسع دائرة الاعتماد علي طيف مختلف فكريا وهذا ما أكده قيادات التنظيم الإرهابي، مضيفة أن التيار الإسلامي مشابه للتنظيم الإخواني.


ولفتت إلى أن الإرهابي محمود فتحي واحد ضمن المسئولين عن إدارة عمليات الإرهاب في مصر، وواحد من الذين تم تكليفهم بإثارة الفوضى من جانب الجماعة الإرهابية.
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