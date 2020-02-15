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الإنترنت والمواصلات.. 7 أدوات تعتمد عليها الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططها.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:26 م
. 7 أدوات تعتمد عليها
. 7 أدوات تعتمد عليها الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططها
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الإعلامية أماني الخياط عن 7 أدوات تعتمد عليها الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططها لاستغلال التيارات المختلفة.

قالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن أول مرحلة من المراحل التي تستغلها الجماعة الإرهابية هي مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات وإثارة الفوضى.

تابعت  «أماني الخياط» إن المرحلة الثانية استخدام وسائل الاعلام الاخوانية في الدعوة للتظاهر وترويج الشائعات، والثالثة طباعة المنشورات الورقية وتوزيعها سرا، الرابعة الكتابة على الحوائط جرافيتي بعد 2 صباحا.

واستكملت «أماني الخياط» أن المرحلة الخامسة هي الكتابة على العملات الورقية، والمرحلة السادسة هي الدعوة غير المباشرة في المواصلات والأسواق وغيرها، والمرحلة الرابعة هي الدعوة غير المباشرة للثقات من خلال التسويق الشبكي.

وشددت «أماني الخياط» على أن هذه الخطة والأجندة التي يتقاضون عليها أموال ويحصلون على الاقامة من الرئيس التركي أردوغان.
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