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رياضة

العارضة تمنع نورويتش من تسجيل الهدف الأول في شباك ليفربول .. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حرمت العارضة اليسرى لأليسون بيكر حارس ليفربول، أصحاب الأرض نورويتش سيتي، من احراز هدف محقق، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 


ومن تسديدة مباغتة لأليكسندر تيتي لاعب نورويتش سيتي من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء ليفربول اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس أليسون وإرتدت إلى ركلة ركنية.


وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز تصدى لها الحارس تيم كرول بصعوبة بالغة قبل أن ترتد الكرة من بين يديه وتصل لنابي كيتا المنفرد بشكل كامل بالمرمى إلا أن الأخير سدد بشكل سئ للغاية في جسد الحارس تيم كرول.

ووصلت نسبة الاستحواذ مع حلول الدقيقة 60، نورويتش سيتي 28% - 72% ليفربول.

ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.

وجاءت أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب جرانت هانلي لاعب نورويتش سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.
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