العارضة تمنع نورويتش من تسجيل الهدف الأول في شباك ليفربول .. فيديو

وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز تصدى لها الحارس تيم كرول بصعوبة بالغة قبل أن ترتد الكرة من بين يديه وتصل لنابي كيتا المنفرد بشكل كامل بالمرمى إلا أن الأخير سدد بشكل سئ للغاية في جسد الحارس تيم كرول.

ووصلت نسبة الاستحواذ مع حلول الدقيقة 60، نورويتش سيتي 28% - 72% ليفربول.

ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.





وجاءت أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب جرانت هانلي لاعب نورويتش سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول.



