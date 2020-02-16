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اقتصاد

التخطيط: 42.1 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة والري

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:03 ص
آية الجارحي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة 2019/2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية بحوالي 42,1 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري وبمعدل نمو 23٪ مُقارنةً بعام 18/2019 .

 

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات لها، أن تأهيل الترع تعتمد على عملية التدبيش وهي عملية كثيفة العمالة، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء المشروعات متناهية الصغر خاصة في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.


وأشارت إلى أن بعض هذه المحافظات تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة مثل محافظة أسوان، بني سويف، وشرق وغرب قنا، وبالتالي يمكن استخدام عملية التدبيش لتأهيل الترع كآلية لتوفير فرص العمل بتلك المحافظات.
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