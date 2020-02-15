بدلا من تصديره خام.. وزير قطاع الأعمال: نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصري وتصديرها

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الاجتماع الذي تم مع الرئيس حول الغزل والنسيج استمر إلى ساعتين ونصف، موضحا أن هناك برنامج يبدأ من تجارة الأقطان.





وأَضاف «هشام توفيق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON E» أن هناك تجارب تمت في بني سويف وأسيوط لعودة استلام الأقطان في المزارع ويتم تطبيقها العام القادم ليحصل المزارع على أعلى الأسعار .





وأوضح وزير قطاع الأعمال، أننا نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصري وتصديرها بدلا من تصدير القطن الخام، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تشهد عودة للصناعة المصرية للملابس.





وأشار إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل للعودة الي المنافسة لانتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.





ولفت إلى أنه يجرى مسابقة لإنتاج أول قميص كامل التصنيع من القطن المصري بجودة عالية، منوها إلى أن معايير العمل لابد أن تتغير ولا بد من مساعدة الشركات التي تقدم الإنتاج وتحقق ربح التسويق التجاري.