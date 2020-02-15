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أخبار البلد

لجنة الشباب الإيبارشي بـ البطريركية الكاثوليكية تنظم لقاءها السنوي بـ كنيسة حدائق القبة

السبت 15/فبراير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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سامح سلام
نظّمت لجنة الشباب الايبارشي بالبطريركية الكاثوليكية لقاءها العام السنوي بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة تحت عنوان "over dose".

عقد اللقاء بتنسيق بين مسئولي اللجنة والأب فرنسيس وحيد وبحضور الأب عمانوئيل عياد المرشد السابق للجنة والأب باسكوالي راعي الكنيسة والأخت أمال سعدي والعديد من الشباب من الكنائس المختلفة.

تخلّل اللقاء العام العديد من الفقرات منها الترانيم الروحية والمناقشات وورش العمل إلى جانب اتاحة فرصة للتأمل الروحي، وفي ختام اليوم تم التقاط الصور التذكارية وتقديم عدد من الهدايا الرمزية.

من ناحية أخرى، اختتم اليوم فعاليات مؤتمر اجتماع  كنائس منطقة طهطا الذي نظمته دار القديس چيروم والذى استمر لمدة 3 أيام تحت رعاية نيافة الأنبا توماس مطران ايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، بحضور مسئولين اجتماع المنطقة وهم الأب أنطونيوس والأب بولس سنادة والأب ولسن.

تخلل المؤتمر العديد من المحاضرات، ومنها وحي وإلهام لاهوت إنجيل متي مع الشماس الإكلريكي مينا نصير، والمعجزة في إنجيل متي مع الشماس الإكلريكي ميشيل ألفي، والنبوءات في إنجيل متي مع نيافة الأنبا توماس.
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