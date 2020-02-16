الصين تعلن ارتفاعا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل إقليم هوبي.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إنها سجلت 139 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي. وكانت الصين قد أعلنت يوم السبت شفاء 8 آلاف مصاب، بحسب ما أفاد به وزير الخارجية الصيني تشانج مينج.





وأعلنت السلطات الصينية السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبر الصيني إلى 1523 مشيرة إلى ان عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.





وكانت سلطات إقليم هوبي الصيني، أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1457 شخصا، والمصابين إلى 54 ألفا و400 حالة، وشفاء نحو 4774 حالة.



