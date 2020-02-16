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فن

المهرجانات تهدد الفن .. المهن الموسيقية تعيد النظر في منح حسن شاكوش تصريحا بالغناء

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه سيتم إعادة النظر في قرار النقابة الخاص بمنح حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية تصريحا بالغناء.

وأضاف هاني شاكر في بيان، أنه قرر ذلك بعد حالة التي انتشرت على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع علي الحالة السيئة  التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمي بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقي وإقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية في كثير منها.

وأضاف هاني شاكر أن هذه المهرجانات أفرزت ما يسمي بمستمعي الغريزة  وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

وتابع هاني شاكر أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروطآ عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض علي رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

وأكد هاني شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرآ من تجاوز بالألفاظ في حفل اقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.
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