تمديد مفاوضات السلام السودانية 3 أسابيع قابلة للتجديد

اتفقت الحكومة السودانية، و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، على تمديد مفاوضات السلام، في جوبا، لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد.





ووقع اتفاق تمديد مهلة مفاوضات السلام، في جوبا مساء اليوم، عن الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة الانتقالية، محمد حسن التعايشي، وعن الجبهة الثورية"، الدكتور جبريل ابراهيم، وعن الوساطة في دولة جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة، وزير الكهرباء، ضيو مطوك.





ونص الاتفاق على تمديد فترة سريان المفاوضات لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، لتبدأ فترة التمديد منذ غدا 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، على أن تتم معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الاسبوع الأول من مدة التمديد، وذلك دون المساس بسير عملية التفاوض في مسارات التفاوض المختلفة.



