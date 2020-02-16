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أخبار العالم

ارتفاع كبير في عدد مصابي كورونا بـ السفينة السياحية العالقة قبالة طوكيو

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات اليابانية عن ارتفاع عدد حالات الإصاية على متن السفينة السياحية قبالة اليابان بالقرب من طوكيو.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات اليابانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا على متن السفينة بلغ 355 حالة.

كانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، أنها تستعد لإجلاء مواطنيها العالقين على متن سفينة الرحلات Diamond Princess وإعادتهم إلى الولايات المتحدة بحلول يوم الأحد.

وتظهر أحدث المعلومات الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 1665. وشٌفي 9419 شخصًا، وتجاوز عدد المصابين 68 ألف.

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