ارتفاع حصيلة الإصابات بـ فيروس كورونا في سنغافورة إلى 72 حالة

أعلن مسئولو الصحة في سنغافورة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 72 حالة.





وقالت وزارة الصحة - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إن جميع الحالات الجديدة ليس لها سجل سفر حديث إلى الصين ولكنها مرتبطة بحالات إصابة مؤكدة سابقة في البلاد.





ووفقا لوزارة الصحة، فقد تعافى 18 مريضا حتى الآن من الفيروس وخرجوا من المستشفى بينما لا يزال هناك 54 حالة في المستشفى يرقد 6 من بينهم في حالات حرجة.



