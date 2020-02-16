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برلمان

برلماني: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 45.456 مليار دولار يعكس استقرار الاقتصاد

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:32 ص
النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلن عنه البنك المركزى بشأن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار فى يناير الماضى.

وأكد عمر فى بيان صحفى له أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لهذا الرقم يدل على استقرار الاقتصاد المصرى والوضع المالى فى مصر ، على الرغم من أن مصر سددت 12 مليار دولار كأقساط مستحقة عليها كديون خلال شهر يناير الماضى.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذا الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية سيجعل مصر لديها احتياطى نقدى يكفى للاستيراد لأكثر من 8 أشهر.

وأضاف أن ذلك يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى بأن احتياجاتنا متوفرة لأكثر من 8 أشهر، بالإضافة إلى وجود وفرة كبيرة من العملات الأجنبية فى البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

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