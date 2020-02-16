تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام توتنهام بـ الدوري الإنجليزي





ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب كتيبة جوزيه مورينيو للهروب من دوامة الهبوط.





على الجانب الآخر يطمح فريق توتنهام لخطف الثلاث نقاط من أستون فيلا، للتقدم إلى المركز الخامس، والاقتراب من المربع الذهبي.





ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 17 بـ 25 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي آرسنال مع نيوكاسل يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء.

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف بين صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره توتنهام، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".