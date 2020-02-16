ابتكار سعودي لمواجهة كورونا.. وآل الشيخ: الحج آمن هذا العام

باتت الفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا المستجد، هو الخطر الذي يهدد ويقلق الكثير من شعوب العالم وعلى رأسهم السعودي، والذي يستعد لاستقبال أشرف وأفضل المواسم على الإطلاق وهو "موسم الحج".





وهو الأمر الذي دفع أحد أبناء الشعب السعودي ويُدعي "عبدالرحمن آل الشيخ" الطالب بتعليم الرياض، بابتكار مشروع "الحج الآمن"، وهو مشروع جديد، يحمي الحرم المكي وزائريه من الفيروسات، وانتقال العدوى، ومواجهة ‫فيروس كورونا. وهذا يجسد استشعار أبناء ‫الوطن مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم.





وأمام عدسات التليفزيون، استعرض الطالب "آل الشيخ" لقناة عين التابعة لوزارة التعليم فكرة المشروع قائلًا: "مع انتشار فيروس كورونا الجديد ستحد الأشعة الكهرومغناطيسية في هذا الابتكار بشكل كبير من هذا المرض، وغيره من الفيروسات والبكتيريا، وذلك من خلال وضعها على درجة حرارة معينة، لا تضر الإنسان ولا الحيوان، وإنما تستهدف قتل البكتيريا المنتشرة على أسطح وأرضية الحرم".





وتابع: "كل سنة نلاحظ تزايدًا مطردًا في أعداد الحجاج والمعتمرين. ولدينا هنا مشروع الأشعة فوق البنفسجية UGVI، ونقوم بوضعها في مقدار وحيز معين عند الحرم، وبدورها تنتشر على أرضية الحرم لقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا وأسباب الأمراض".





وأشار الطالب "آل الشيخ" إلى أنه سنويًّا عند عودة الحجاج من أداء مناسك الحج قد يصابون بالمرض بعد أسبوع إلى أسبوعين من عودتهم، لكن بعد هذا الابتكار ستقل نسبة الأمراض والعدوى بشكل كبير جدًّا.





ويُشار إلى أن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد قال في تصريحات صحفية له، إن تفشي كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد أين سينتشر الفيروس.





وذكر تيدروس، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات.



