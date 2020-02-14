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أخبار العالم

بمشاركة عمانية.. مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق اليوم بحضور مؤسس فيسبوك

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:51 ص
مؤتمر ميونيخ للأمن
مؤتمر ميونيخ للأمن - ارشيفي
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محمود نوفل
ينطلق اليوم الجمعة، بمدينة "ميونيخ" الألمانية أعمال مؤتمر "ميونيخ الأمني" في دورته الـ"56"، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمي، كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة في العالم.

ويشهد المؤتمر في دورته الحالية مشاركة سلطنة عٌمان ممثلة فى وزير الخارجية يوسف بن علوي حيث تأتى تلك المشاركة حرصًا منها على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وعلي مدار ثلاثة إيام تستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجاري أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى " فى دورته الـ"56" ، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعي القرار وشخصيات "رفيعة المستوى " حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية .

ويشارك في أعمال المؤتمر كل من : الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ، ووزراء الخارجية والدفاعوالطاقة في الولايات المتحدة ، بجانب وفود من الكونجرس من كلا الطرفين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج ، ورؤساء بوركينافساسو ، والنيجر، وتشاد ، ووزراء خارجية العديد من دول العالم بمن فيهم وزراء خارجية روسيا والصين واليابان وذلك وفقا لما ذكره  موقع "مؤتمر ميونخ للأمن "

وتوقع منظمو المؤتمر حضور حوالي 40 رئيس دولة وحكومة ونحو 100 وزير خارجية أو دفاع وممثلون عن وزارات أخرى بجانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ومن المقرر أن يلقي خطاب الافتتاح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمشاركة ضيف المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحل ضيفا على مؤتمر ميونيخ للأمن لأول مرة في عام 2020.

وكان العديد من رؤساء الدول والحكومات  قد أعلنوا مشاركتهم، بما في ذلك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس.

وتعد مشاركة رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، الأولى من نوعها حيث أن الشركات الكبيرة على وجه الخصوص لها تأثير هام على السياسة الأمنية.

يُشار إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن عقد للمرة الأولى عام 1963 ، تحت اسم : " اللقاء الدولي لعلوم الدفاع". وكان الآباء المؤسسون : الناشر الألماني إيفالد فون كلايست، وهو أحد مؤيدي المقاومة ضد النازية ، والفيزيائي إدوارد تيلر ، غير أن المؤتمر غير اسمه لاحقًا إلى "المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع"، ومن ثم أصبح يسمى الآن : "مؤتمر ميونخ للأمن".

ويتناول المؤتمر في دورته الـ "56 " التطورات في ليبيا ومنطقة الخليج العربي وشرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط فيما ستكون التحديات العالمية الملحة موضع تركيز ، خاصةً آثار السياسة الأمنية لتغير المناخ .
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