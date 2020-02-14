بومبيو: مؤتمر ميونخ للأمن منصة لمناقشة مواجهة إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن مؤتمر ميونخ للأمن سيوفر منصة دولية لمناقشة العدوان الإيراني الخبيث في المنقطة.





وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مؤتمر ميونخ للأمن سيوفر منصة مثمرة لمناقشة سبل مواجهة إيران".





وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجارى أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى " فى دورته الـ"56" ، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

ويتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعي القرار وشخصيات "رفيعة المستوى " حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية .





ويتناول المؤتمر في دورته الـ "56 " التطورات في ليبيا ومنطقة الخليج العربي وشرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط فيما ستكون التحديات العالمية الملحة موضع تركيز ، خاصةً آثار السياسة الأمنية لتغير المناخ .



