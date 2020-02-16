وزير البترول: نستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام وخفض التكلفة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج عمل الوزارة يركز حاليًا على رفع كفاءة الأداء وتعظيم وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج فى إطار مشروع تطوير، وتحديث قطاع البترول والبرنامج بالمشروع لتحسين أداء أنشطة الإنتاج.





جاء ذلك خلال رئاسة الملا أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/2020 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس على الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون الاماراتية ونواب رئيس الهيئة للاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة والامن الصناعى.





وشدد الملا على استمرار التأكيد على أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة هى حجر الزاوية فى استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنة حفاظًا على سلامة العاملين والأحوال الانتاجية.





واستعرض المهندس محمد المليجى رئيس شركة جابكو الملامح الرئيسية للأنشطة والمشروعات خلال عام 2020/2021 التى تتركز فى أنشطة الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الانتاج من الزيت الخام بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة وإصلاح للآبار باستخدام التقنيات الحديثة ووحدات السلك الرقمية (DSL) التى يتم تطبيقها للمرة الأولى فى مصر.





وأشار إلى مشاركة جابكوفى مشروع المسح السيزمى بين هيئة البترول وشركة ويسترن جيكو لتغطية بعض مناطق امتياز جابكو للحصول على صورة أفضل للوضع الجيولوجي ولتقليل معامل الخطورة المصاحب لأنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى.





وأضاف أنه فى إطار الحفاظ على البيئة يعد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى للمنصات البحرية بمنطقة رأس شقير أحد أهم المشروعات الحالية، والتى تهدف إلى التخلص الآمن لمياه الصرف الصناعى بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية.





وأشار إلى أن إجمالى الموازنة المقدرة للشركة 543 مليون دولار للوصول إلى معدل إنتاج مستهدف يبلغ حوالى 77 ألف برميل يوميًا.