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رياضة

الترجي التونسي يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:28 م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
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عمرو الحلوانى
جدد مجلس إدارة نادي الترجي التونسي الثقة فى معين الشعبانى المدير الفنى للفريق بعد السقوط أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس فى نهائى السوبر الإفريقي.

وأكدت العديد من التقارير التونسية أن إدارة الترجي استقرت على تجديد الثقة فى معين الشعبانى وبقائه مع الفريق رغم النتيجة الثقيلة التى تلقاها الفريق أمام الزمالك فى ظل القناعات الكاملة بقدرات المدير الفني وقدرته  على إعادة النتائج الجيدة للفريق.

وكانت حالة كبيرة من الغضب فرضت نفسها داخل الترجي التونسي بعد الهزيمة الكبيرة التى تلقاها الفريق أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وضياع لقب السوبر الإفريقي للعام الثانى على التوالى بعد أن كان الفريق خسر أمام الرجاء المغربي العام الماضية .

ويأمل مسئولو الترجي التونسى فى تصحيح أوضاع الفريق سريعا خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية .

وأصبح الترجي على موعد مع مواجهة قوية أمام الزمالك المقرر إقامتها 28 فبراير الجارى فى إطار لقاءات ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا .
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