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برلمان

حزب مصر بلدي يستضيف وفد تنسيقية الشباب لطرح رؤية الحزب حول الاستحقاقات الانتخابية

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:34 م
حزب مصر بلدي يستضيف
حزب "مصر بلدي" يستضيف وفد "التنسيقية"
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أحمد أيمن
استضاف حزب مصر بلدي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد امس بمقر الحزب، تحدث خلاله اللواء سيف الإسلام عبد الباري -رئيس الحزب-، وحسام الدين محمود -أمين الشباب بالحزب-.

عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.
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