تفاصيل علاقة شاب مصري بعروس مانيكان ..فيديوجراف

تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات الماضية، جلسة تصوير غريبة من نوعها، حيث كان أبطالها أحد الشباب يدعى «محمود الحكيم»، أثناء احتضانه بمانيكان مرتدية فستانا أبيض تشبه العروس ليلة الزفاف.
وتناقلت الشائعات عبر رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن تلك جلسة التصوير هي فكرة عن تعنت العريس لعدم ظهور عروسته لكونها منتقبة، ولكن الأمر لم يكن بذلك.
كشف رضا الحكيم مصور جلسة التصوير التي اشتهرت بين رواد السوشيال ميديا لـ"صدى البلد"، أن هذا الشاب «محمود الحكيم» ابن عمه، والفكرة قائمة على الدعابة في عيد الحب.
ولمزيد من التفاصيل حول علاقة الشاب المصري بعروس مانيكان تابعوا الفيديوجراف التالي: