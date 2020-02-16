برعاية الأمم المتحدة.. اتفاق بين الحكومة اليمن والحوثي على تبادل الأسرى

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الحكومة اليمنية اتفقت لأول مرة مع مليشيات الحوثي الانقلابية على إتمام عملية تبادل للأسرى والمحتجزين.









وأضاف البيان أن جريفيث دعا الطرفين إلى تنفيذ ما اتفق عليه بشأن تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن طرفا النزاع وافقا على خطة أولية لتبادل الأسرى.









يعد هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المناقشات للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018.









وتضم اللجنة وفودًا من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.







