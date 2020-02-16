خارجية الحرية المصري تعلق على مطالبة مصر بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن

علقت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، على مطالبة مصر بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في توافق ازولويني فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن.





شددت الأمانة بقوة في بيانها، على التحرك المصري الإيجابي مع بدء جولات المفاوضات حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن للدورة الحالية للأمم المتحدة، وخاصة تمسك مصر بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في توافق ازولويني، والذي يمثل بالنسبة لأفريقيا من وجهة نظرنا، أمر ضروري، تستحقه أفريقيا بشدة في تلك المرحلة، وخاصة حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الموسع، وذلك في ضوء ما تم التوافق عليه خلال القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا تحت الرئاسة المصرية.



