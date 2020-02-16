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برلمان

خارجية الحرية المصري تعلق على مطالبة مصر بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:05 م
مجلس الامن الدولي
مجلس الامن الدولي
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ماجدة بدوي / حسن رضوان
علقت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، على مطالبة مصر بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في توافق ازولويني فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن. 

شددت الأمانة بقوة في بيانها، على التحرك المصري الإيجابي مع بدء جولات المفاوضات حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن للدورة الحالية للأمم المتحدة، وخاصة تمسك مصر بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في توافق ازولويني، والذي يمثل بالنسبة لأفريقيا من وجهة نظرنا، أمر ضروري، تستحقه أفريقيا بشدة في تلك المرحلة، وخاصة حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الموسع، وذلك في ضوء ما تم التوافق عليه خلال القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا تحت الرئاسة المصرية.

كما ثمن الحزب الجهود المصرية المستمرة والدائمة قبل وأثناء وبعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في إطار مساعي مصر الجادة من أجل تحقيق مصالح القارة الإفريقية.
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