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رياضة

أشرف صبحي: الأهلي اعتاد على البناء والتطوير.. وإنشاء الفرع الرابع للنادي يحمل معاني كبيرة

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:34 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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عبدالحكيم ابو علم
أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  عن سعادته البالغة بمشاركة مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فى وضع حجر الأساس، والبدء في تدشين وإنشاء فرع النادي بالتجمع الخامس، وتسليم أرض التجمع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أقيم عصر اليوم الأحد، للبدء في عمليات إنشاء الفرع الرابع.
 
وقال وزير الرياضة: «حضورنا اليوم لم يعد شيئًا جديدًا، بل أصبح أمرًا معتادًا من مؤسسة بحجم النادي الأهلي، التي اعتادت على أعمال البناء والإنشاء وتطوير منظومة الاستثمار في الرياضة المصرية».

وأشار صبحي إلى أن الإعلان عن بدء العمل في إنشاء فرع الأهلي الرابع بالتجمع الخامس له معانٍ كبيرة، وأنه يتمنى التوفيق لمجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وأشاد الوزير بالشراكة بين الأهلي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس إيهاب الفار، التي تقوم بالتعمير، والقادرة على إنجاز فرع النادي بالشكل الهندسي، الذي يليق باسم ومكانة الأهلي ويلبي طموح ورغبة أعضائه، ويكون استكمالًا لأفرع النادي الأخرى.

واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته، متمنيًا المزيد من التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وقام مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتسليم أرض فرع التجمع الخامس إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في أعمال إنشاء فرع النادي الرابع.

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع، وفق أفضل التصميمات الهندسية، التي تلبي كل الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.

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