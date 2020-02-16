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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يسجل هدف التعادل في شباك توتنهام وتريزيجيه يدخل بديلا

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح أستون فيلا، في تسجيل هدف التعادل في شباك ضيفه توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتمكن بيورن إنغيلس من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، والذي شهد دخول محمود حسن "تريزيجيه" بديلا بالدقيقة 70 في محاولة لخطف الـ3 نقاط.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من توبي ألدرفيريلد في مرماه، وعاد نفس اللاعب وعدل النتيجة لصالح فريقه السبيرز.

وقبل نهاية الشوط الأول منح سون هيونج مين الكوري الجنوبي التقدم لصالح توتنهام من ركلة جزاء.

ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب كتيبة جوزيه مورينيو للهروب من دوامة الهبوط.

على الجانب الآخر يطمح فريق توتنهام لخطف الثلاث نقاط من أستون فيلا، للتقدم إلى المركز الخامس، والاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 17 بـ 25 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي آرسنال مع نيوكاسل يونايتد في تمام السادسة  والنصف مساء.
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