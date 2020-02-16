الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يسجل هدف التعادل في شباك توتنهام وتريزيجيه يدخل بديلا

نجح أستون فيلا، في تسجيل هدف التعادل في شباك ضيفه توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





وتمكن بيورن إنغيلس من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، والذي شهد دخول محمود حسن "تريزيجيه" بديلا بالدقيقة 70 في محاولة لخطف الـ3 نقاط.



وجاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من توبي ألدرفيريلد في مرماه، وعاد نفس اللاعب وعدل النتيجة لصالح فريقه السبيرز.

وقبل نهاية الشوط الأول منح سون هيونج مين الكوري الجنوبي التقدم لصالح توتنهام من ركلة جزاء.



