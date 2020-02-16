البطولة العربية.. الإسماعيلي والرجاء تعادل سلبي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي بالتعادل السلبي ، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".









دخل الإسماعيلي المباراة متمركزًا بشكل مميز في صفوفه مانعًا لأي اختراق من هجوم الرجاء في الدقائق الأولى من اللقاء.









في الدقيقة 6 من عمر المباراة، توغل لاعبو الرجاء المغربي بين لاعبي الإسماعيلي ولكن انتهت الهجمة عند محمد مجدي حارس مرمى الدراويش، وانفرد حميد أحداد بالحارس وسدد الكرة أعلى المرمى بطريقة غريبة.









وواصل الرجاء الضغط على الإسماعيلي في ربع الساعة الأولى من المباراة من دون تسجيل أهداف، واكتفى الدراويش بالدفاع والتراجع في منتصف الملعب.









واستمرت المباراة تجاه مرمى الإسماعيلي حتى الدقيقة 28 حيث انطلق همام طارق من الناحية اليسرى، وتوغل بين لاعبي الرجاء ومرر كرة الى فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصطدم بأحد لاعبي الرجاء وتخرج لركلة ركنية.









وخرج دونجا لاعب الإسماعيلي مصابًا، بعد تدخل مع أحد لاعبي الرجاء في منتصف الملعب، وتلقى العلاج ودخل للمباراة مرة اخرى.









ومن بعده في الدقيقة 31 من عمر المباراة شن الرجاء هجمة مرتدة أرسلها من منطقة جزائه الى منطقة جزاء الإسماعيلي ولكن انطلق محمد مجدى حارس مرمى الدراويش، وأخرجها بعيدًا عن مرماه الا انه تعرض للإصابة وتلقى العلاج داخل أرض الملعب وتوقفت المباراة حتى الإنتهاء من علاج حارس الدراويش.









وصمد الإسماعيلي لمدة 44 دقيقة أمام هجوم الرجاء بشكل جيد وحافظ على مرماه وأنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.









وفي الدقائق المحتسبة بدلا من ضائع كشر الإسماعيلي عن أنيابه، وشن هجوما قويا على شباك الرجاء، وحاصر لاعبو الدراويش منافسه الرجاء بين منطقة جزائهم، ولكن من دون أهداف.









ودخل الإسماعيلي بالتشكيل التالي:



