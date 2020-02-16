صباح البلد يكشف سر تهديد السفير الروسي في تركيا

يقدم برنامج صباح البلد الذي يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين فقرته العربية والدولية والتي تقدمها أسبوعيا الإعلامية رشا مجدي.









ويكشف البرنامج تفاصيل التهديدات التي طالت السفير الروسي في أنقرة بسبب موقف بلاده المناهض لأفعال أردوغان في سوريا.









والجدير بالذكر أن برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.









ويستعرض البرنامج أهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.



