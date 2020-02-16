طارق الرفاعي: منظومة الشكاوى الحكومية تساعد في خدمة المواطنين.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء ، إن آلية العمل في منظومة الشكاوى الحكومية تقوم على فتح قنوات تواصل مع المواطنين حتى تمكنهم من تسجيل الشكاوى.









وأضاف طارق الرفاعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سى، أن المنظومة تعمل على جهد تشاركي كبير ومتسع وتساعد على التكامل في جميع خدمات الدولة والتي تقوم بخدمة المواطنين.





وأوضح طارق الرفاعي ، أن منظومة الشكاوى معنية بتيسير سبل تلقي الشكاوى بالإضافة إلى رصد المتداول منها والذى يشغل الرأى العام ويكون مؤثرا في بعض المناطق الجغرافية والتى تؤثر على عدد من مواطنيها أو يمتد أثرها على عدد من السكان.









وتابع طارق الرفاعي ، أن منظومة الشكاوى تقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص حتى تقوم بأخذ الإجراء المناسب.









واستكمل طارق الرفاعي، أن هناك الكثير من المواضيع تكون عكس ما هو منشور عنها وفي تلك المواضيع تقوم المنظومة بإظهار الحقائق في الموضوع المختلف عليه.