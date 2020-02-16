شاهد.. ملخص وهدف مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي بفوز الدراويش بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





دخل الإسماعيلي المباراة متمركزًا بشكل مميز في صفوفه مانعًا لأي اختراق من هجوم الرجاء في الدقائق الأولى من اللقاء.





احتسب حكم مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي، ركلة جزاء لصالح الدراويش في شوط المباراة الثاني، بعد ملامسة الكرة يد حميد أحداد لاعب الرجاء ونجم الزمالك السابق.





وتوقف اللعب اعتراضًا على قرار حكم المباراة في الدقيقة 49 من عمر المباراة، واحتسبت الكرة من خارج منطقة الجزاء.





سجّل فريق الإسماعيلي الهدف الأول في شباك ضيفه الرجاء المغربي، بعد تصدر النجم التونسي فخر الدين بن يوسف لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، لينفذها بنجاح على يسار حارس الرجاء المغربي.





وألغى حكم المباراة لفريق الإسماعيلي الهدف الثاني في شباك ضيفه الرجاء المغربي.





وتوقف اللعب اعتراضًا على قرار حكم المباراة في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد احتساب الكرة "تسلل".



