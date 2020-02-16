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أخبار العالم

الإمارات تعلق على التدخل التركي في ليبيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن موقف بلاده يدعم الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدًا ضرورة التصدي للمليشيات الإرهابية المتواجدة داخل الأراضي الليبية والموالية لتركيا.
 

وأوضح قرقاش في كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في مدينة ميونيخ: "نشدد على استمرار الحوار و التواصل بين الأطراف الليبية و التي تشمل الحكومة و مجلس النواب و الجيش الوطني و برعاية الأمم المتحدة، غاية في الأهمية لتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق الاستقرار وإنجاز التسوية السياسية المستدامة".


وتابع: "الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على الحوار و مضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملا أساسيا لاستئناف مسار العملية السياسية" مؤكدًا ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة و الإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة.


وأعرب عن قلق الإمارات العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية و انتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية.

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